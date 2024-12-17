الإعدام لمتهم والسجن لآخر قتلا شخصا بسبب فيديوهات خادشة للشرف

عاقبت محكمة جنايات شمال متهما بالإعدام شنقا، والسجن على شريكه المتهم الثاني لمدة 10 سنوات في اتهامهما بقتل مواطنا بسبب خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول في منطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط سيد حسين الشاذلي، وعضوية المستشارين عبد الكريم عثمان، وهشام عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمود الحسيني، وأيمن عثمان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.م" 28 عاما ويعمل مبلط، و"ت.م" 26 عاما عامل أنهما قتلا المجني عليه "أ" عمداً مع سبق الإصرار إثر خلف نشب بين الأخير والمتهم الأول أوغل صدره تجاهه فاستعان بالمتهمن الثاني واتفقا على الخلاص منه قتلاً وصمما على ذلك فأعدوا لغرضهم السلاح الناري.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عياراً ناريا أصابه وأسقط المجني عليه أرضا وفارق الحياة.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهما حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششكن وطلقات تستخدم على السلاح أنف الوصف بدون ترخيص.



وأدلى مفتش مباحث فرقة شرق القاهرة بشهادته خلال التحقيقات بأن تحرياته دلته لنشوب خلافاً بين المتهم الأول والمجنى عليه سببها احتفاظ الأخير بمحادثات نصية ومقاطع مرئية أحد أطرافها المتهم الأول مخدشة لشرفه، ولعدم تسوية نزاعهما قررت المتهم الأول في نفسه الخلاص من المجنى عليه قتلاً فاستعان بشقيقه المتهم الثاني وأعدا لغرضهم سلاحاً نارياً وذخائر.

وأضاف أنه في يوم الواقعة داهما مسكنه وأطلق الأول بسلاحه عياراً نارياً أصاب المجني عليه فسقط أرضاً متأثراً بما ألم به من إصابات أودي إلى وفاته.