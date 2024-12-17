كان عام 2024 عاماً مزدهراً لدى بعض الفنانين المصريين، ومن بينهم المغني الشعبي أحمد بحر والشهير باسم كزبرة، حيث شارك في أكثر من عمل، وجميعها حققت نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، كما اختتم العام بتوقيع عقد فيلم جديد يحمل مفاجأة للمغني الشاب.

مع بداية عام 2024 طل كزبرة من خلال مجموعة مقاطع فيديو "ريلز" قصيرة عبر تطبيق تيك توك حمل كثير من البهجة والفُكاهة مع خالد الذهبي، ابن المطربة أصالة، ليكتشف الجمهور فيما بعد أنها مقاطع ترويجية ساخرة قبل عرض فيلم "الحريفة".

بدأ عرض فيلم "الحريفة" في 4 يناير 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً غير متوقع، لأن العمل بطولة شبابية وجميعهم في أدوارهم الأولى تقريباً، ولكن وصلت إيراداته في شهر مارس إلى 73 مليون جنيه، كما تصدر شباك التذاكر لأسابيع طويلة.

وهو من بطولة نور خالد النبوي، وخالد الذهبي، وكزبرة، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وسليم الترك، وعبدالرحمن محمد، وظهور خاص لـ بيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول ماجد، الذي يحب كرة القدم ولديه مهارات بها، وتدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

وعقب فيلم الحريفة بشهور قليلة، وقبل أن يخفت اسم كزبرة عن التريند، ظهر في موسم دراما رمضان 2024، من خلال شخصية سيد سيكا، ولعب شخصية الصديق المقرب من كوبرا "محمد عادل إمام"، وجمعه به كثير من المشاهد الكوميدية التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وقت عرض المسلسل، وخاصة الإيفيه الشهير له "على الدوغري أنا تعبان"، والذي أصبح من المشاهد المنتشرة على تطبيق تيك توك.

مسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، ومجدي كامل، ومحمود عبدالمغني، وعلاء مرسي، ومنة فضالي، ومحمود البزاوي، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وأحمد دُعية، وإخراج أحمد شفيق.

وفي شهر ديسمبر 2024 عاد كزبرة بـ الريمونتادا، فيلم الحريفة الجزء الثاني، مع نفس الفريق الشبابي بالإضافة إلى نورين أبو سعدة، ودونا إمام، ويوسف عمر، وضيوف الشرف آسر ياسين، وأسماء جلال، ومجموعة من لاعبي كرة القدم.

يشهد الفيلم إقبالاً قوياً في صالات السينما حتى الآن واقتربت إيراداته من 60 مليون جنيه في 11 ليلة عرض فقط.

لم تنتهِ السنة حتى اختتمها كزبرة بخبر مهم له، حيث يلعب أول بطولة سينمائية له قبل مرور عام على أول مشاركة له في السينما عامة، فقد كشف عبر حسابه الرسمي على تطبيق فيسبوك عن تفاصيل العمل.

وأعلن كزبرة عن فيلم من بطولته يتعاون فيه مع المنتج طارق الجنايني، بعدما شهدا معًا نجاحات كبيرة في الحريفة الأول والريمونتادا، وكتب كزبرة: "توكلنا على الله، استنونا في الصيف الجاي فيلم أوڤر سايز، شخصية عماد البطيء".

وأضاف: "خطوة مهمة جدًا مكنتش هقدر أخدها من غير دعم أخواتي وإيمانكم بيا ويارب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني، إخراج كريم سعد، تأليف إياد صالح"