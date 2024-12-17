الغزاوي: كنت أتمنى فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

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أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، أنه شعر بالفخر بفوز الفريق الأحمر، بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا.

وقال محمد الغزاوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "لا يوجد شيء معلن مسبقا قبل إعلانه في حفل الجوائز وتسود المشاعر المتضاربة، وبالتالي كانت هناك فرحة كبيرة حين تم الإعلان".

وأضاف: "أفتخر بتمثيل الأهلي في يوم تاريخي مثل هذا، والنادي الأهلي يمثل مصر في النهاية، أحمد سيد زيزو كان يجلس بجواري وكنت أتمنى فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لأنه لاعب ممتاز وخلوق".

وأنهى: "مباراة باتشوكا كانت قريبة للغاية من الأهلي. مررنا بمشاعر صعبة ولكن يجب أن نتخطاها ونعمل على القادم".