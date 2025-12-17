 الكويت.. تطور جديد في قضية المصروفات السرية المتهم فيها وزير دفاع سابق - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 7:24 ص القاهرة
الكويت.. تطور جديد في قضية المصروفات السرية المتهم فيها وزير دفاع سابق

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 7:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 7:16 ص

قررت محكمة الوزراء بالكويت إحالة قضية "المصروفات السرية" المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد، ومدير مكتبه، إلى إدارة الخبراء.

وذكرت صحيفة "القبس" أن "وزير الدفاع الكويتي الأسبق الشيخ أحمد الفهد، سبق وقدم خلال محاكمته أمام محكمة الوزراء شيكا بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالبا بتسليمه إلى إدارة التنفيذ".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق أن "أحالت الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ "المصروفات السرية" المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف".

وكانت اللجنة قد انتهت إلى "إحالة الفهد ومدير مكتبه السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات" إلى إدارة الخبراء.


