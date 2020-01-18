توفيت، في الساعات الاولى من فجر اليوم، والدة الفنان الشاب حسام داغر، بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضها، خلال الايام الماضية لأزمة صحية بالقلب، عن عمر يناهز 58 عاما.

وكتب الفنان محمد على رزق على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أنه من المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة، عقب صلاة ظهر اليوم السبت، من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد.





كان الفنان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليها قائلا: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكى من امبارح بايت فى الشارع قدام المستشفى، وبدعى وحاسس إن ربنا سامعنى، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا اللى يقدروا عليه خصوصا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتى تانى حتى فى عدم وجود الضغط، وقالوا إن زى ما أنا و أخواتى متمسكين بيها هى كمان متمسكة بينا وفى الحياة، وطلب منى أدعى لأنها بين الحياة والموت".