وزيرة الهجرة: حريصون على توسيع آفاق التعاون بين الشباب المصري والإفريقي

• وزيرة الهجرة تستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة لبحث التعاون في ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال

• النائب أحمد فتحي: مؤسسة شباب القادة دربت نحو 35 ألف متدرب منهم 2500 فتاة في 27 محافظة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"؛ لبحث سبل التعاون في ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، وتجربة مؤسسة شباب القادة "YLF"، وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الإفريقي، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من ناحيتها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود تجربة مركز وزارة الهجرة للحوار وربط الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بالوطن، والاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال بالخارج، موضحة أهمية الربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات.

وأضافت أن منتدى شباب العالم شهد التنسيق مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، تمهيدًا لمبادرة "Young Egyptian Passion.. YEP"، والتنسيق لمجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مصر، مع تخصيص الرئيس لـ2022، عام مؤسسات المجتمع المدني.

ورحبت وزيرة الهجرة، بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة "YLF" وإتاحة الفرصة للفتيات الرائدات في مجال الأنشطة الطلابية في قطاع الصناعة، لاكتساب الخبرات من علمائنا بالخارج المتميزين في قطاعات الصناعة المختلفة، بجانب توسيع التعاون مع الشباب الإفريقي لتعم الفائدة في القارة السمراء بين الأشقاء.

وأشارت إلى لقائها عددًا من الشباب الأفارقة من خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وتطلعهم للتعاون بين شباب مصر وأشقائهم في دول إفريقيا، للنهوض بالقارة في مختلف القطاعات، مثمنة جهود المصريين بالخارج في إطلاق العديد من المشروعات في إفريقيا، بالتعاون مع الشباب الإفريقي في تلك الدول.

وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بما استعرضه النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"، من جهود المبادرة في الفترة الماضية من تدريب وتأهيل الشباب في مجالات مختلفة، بجانب المبادرة الرائدة لتدريب فتيات التعليم الفني في عدة محافظات "She Leads"، وتقديم جهود كبيرة لتوفير فرص لاحتواء قدرات الشباب وتعظيم طاقاتهم والاستفادة من أفكارهم.

وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"، أن التعاون بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، من شأنه أن يعيد جسور الثقة إلى الشباب، بجانب التغلب على العقبات المختلفة، متابعًا أنه تم تدريب نحو 35 ألف متدرب، بجانب نحو 2500 من الفتيات، في 27 محافظة، منذ بدء العمل في 2017، متطلعًا للتعاون بين شباب الدارسين بالخارج ونظرائهم بالداخل، لتحقيق استفادة أكبر للوطن، مشيدًا بدور المركز في تعريف الشباب بما يحدث في مصر من إنجازات في وقت قياسيّ.

وتابع أن هناك تعاون كبير بين خبراء في ريادة الأعمال وأساتذة الجامعات والإعلاميين لتسليط الضوء على جهود المبادرة، بجانب تقييم المشروعات التي تقدم بها الشباب والتي يتم المفاضلة بينها للفوز بجوائز مؤسسة شباب القادة "YLF"، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم لقاء افتراضي بين شباب مصر من رواد الأعمال في المجال الصناعي وخبراء من "مصر تستطيع" بجانب إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، الذي يضم ورشًا مختلفة في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية في الصناعة في إفريقيا، كما أهدى النائب أحمد فتحي، درع مبادرة She Leads إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

مؤسسة شباب القادة YLF، هي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى إعداد القادة من الشباب، وتوفر للطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة للمشاريع ولديهم مهارات تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل عن طريق تطوير مهارات القيادة المطلوبة في سوق العمل.