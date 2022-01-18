العنانى يبحث مع اتحاد الغرف السياحية خطة تدريب العاملين بالقطاع وتنمية قدراتهم

شارك مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في أول اجتماعاته خلال هذا العام.



وحضر الاجتماع رؤساء الغرف السياحية الخمسة، ومجموعة من أعضاء تلك الغرف ومن بينهم من حضر افتراضياً، وحضر من الوزارة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة.



وحرص الدكتور خالد العناني، على المشاركة في هذا الاجتماع لمناقشة العديد من الأمور والموضوعات الهامة والمتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي من بينها خطة تدريب العاملين بالقطاع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.



كما تم مناقشة ما يتم في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي، وكذلك استعدادات الموسم السياحي الصيفي المقبل.