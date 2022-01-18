قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ سرقات التيار تمثّل أحد التحديات التي تواجهها الوزارة كونها تؤدي إلى الفقد التجاري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن بعضًا من الطاقة يُفقَد في المهمات الكهربائية وهو يسمى فقد فني، بينما الفقد التجاري أن تكون طاقة تم استهلاكها دون أن يكون لها مقابل.



وأوضح أنّ سرقات التيار موجودة بأكثر من شكل، بينها حالات عدم وجود حالات ومن ثم يحصلون على التيار بطرق غير قانونية، فضلًا عن حالات سرقة تيار بوجود العداد نفسه.



وأشار إلى أنّ هناك آليات موضوعة لمواجهة سرقات التيار من خلال جهود مباحث الكهرباء والضبطية القضائية لبعض قيادات وأفراد وشركات التوزيع.



ولفت إلى أنّ هناك تحديثًا في آليات السرقة، بما في ذلك بالعدادات مسبوقة الدفع، مؤكّدًا أنه تمت الاستعانة بشركات لقراءات العدادات عبر المرور عليها.