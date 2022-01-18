خاص - فيوتشر يفاضل بين ثنائي بيراميدز والمحلة لتدعيم هجومه

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كشف مصدر داخل نادي فيوتشر اف سي الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز، عن مطالبة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، بتدعيم الفريق بصفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "علي ماهر يفاضل بين 3 مهاجمين أحدهم إفريقي، والثنائي هم ناصر منسي مهاجم بيراميدز وعبده يحيى مهاجم غزل المحلة، من أجل التعاقد مع أحدهم خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "إدارة النادي تنتظر رد علي ماهر من أجل حسم صفقة الهجوم، خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد حصول مدير التعاقدات بالنادي على موافقة الـ3 لاعبين وينتظر رد ماهر لإنهاء الأمور التعاقدية مع انديتهم".

واختتم: "علي ماهر طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط أحدهم مهاجم والآخر في خط الدفاع، وأن كان الأقرب حتى الآن للأخير هو باسم علي ظهير المقاولون العرب".

يذكر أن نادي بيراميدز، رفض عرض النادي الإسماعيلي لضم ناصر منسي، لضعف المقابل المادي والذي وصل لـ 3 مليون جنيه.