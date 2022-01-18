عصام عبد الفتاح: الأهلي «ظلم» تحكيميا أمام الإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، علي بيان نادي الإسماعيلي الذي أصدره ليحتج فيه على قرارات حكم مباراته أمام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان الإسماعيلي أصدر بيان اعترض فيه على قرارات محمد الصباحي حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جمعت بينهما في كأس الرابطة، مهددًا بالانسحاب.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة "الحياة": "بيان نادي الإسماعيلي اليوم ليس في محله على الإطلاق".

وأضاف: "ليس من حق الإسماعيلي المطالبة بإبعاد حكام في المباريات، بطولة كأس الرابطة تنشيطية في المقام الأول".

وعن مهاجمه إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز للتحكيم عقب مباراته مع فيوتشر، قال عبد الفتاح: "بيراميدز لم يتعرض للظلم أمام فيوتشر، وأوجه سؤالًا لـ إيهاب جلال أين تلك الأخطاء التي تحدثت عنها؟".