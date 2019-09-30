 مقتل 5 أشخاض إثر تفجير انتحاري في مطعم بمقديشو - بوابة الشروق
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مقتل 5 أشخاض إثر تفجير انتحاري في مطعم بمقديشو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:49 م

لقي خمسة أشخاص حتفهم عندما هاجم انتحاري مطعما في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب مسؤولين محليين.

وقال ضابط الشرطة علي حسن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "فجر منفذ الهجوم عبوة ناسفة في وسط المطعم الواقع بحي واداجير"، وأضاف أن 14 شخصا آخر أصيبوا.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الجهوم عبر إذاعة الأندلس الناطقة باسمها، وزعمت أن 20 جنديا صوماليا لقوا حتفهم.

وتضررت الصومال بسبب العنف الإرهابي على مدار سنوات، وتسيطر حركة الشباب على أجزاء شاسعة من أقاليم جنوب البلاد ووسطها، وتشن هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين.

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