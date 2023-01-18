بايدن وشولتس يتحدثان هاتفيا مجددا عن الحرب الأوكرانية

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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، هاتفيا مجددا اليوم الثلاثاء، فيما ركزت المحادثات على دعم أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم روسي، حسبما أعلن البيت الأبيض لاحقا.

ولم يقدم مكتب المستشار في البداية أية معلومات عن المحادثة الهاتفية.

كان شولتس وبايدن قد تحدثا هاتفيا الأسبوع الماضي واتفقا على أن تزود ألمانيا والولايات المتحدة أوكرانيا بناقلات جند مدرعة.

ومن المقرر أنه تم مناقشة إرسال المزيد من المعدات يوم الجمعة المقبل في اجتماع بالقاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، بما في ذلك الدبابات.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الاجتماع ممثلا عن الحكومة الألمانية.

يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قدموا حتى نهاية العام الماضي مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات لأوكرانيا لمساعدتها على التصدي للعملية العسكرية الروسية، وإضافة إلى ذلك، أعلنوا عن تقديم مساعدات كبيرة العام الجاري.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من ميزانيته البالغة 7ر1 تريليون دولار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 18 مليار يورو لكييف العام الجاري.