هل يرحل بنزيما للدوري الإنجليزي؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غموض كبير يحيط بعلاقة النجم الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه اتحاد جدة السعودي في أعقاب غياب اللاعب عن المعسكر التحضيري للعميد في دبي.

وتشير التقارير العالمية في الساعات الماضية، إلى توتر العلاقة بين بنزيما وإدارة اتحاد جدة بعد تجريده من شارة قيادة الفريق، لكن ذلك لا يعني نية النادي السعودي في رحيل نجم ريال مدريد السابق.

وارتبط اسم بنزيما في الأيام الماضية بالانتقال للدوري الإنجليزي سواء أما إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وشارك كريم بنزيما في 20 مباراة مع اتحاد جدة، منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها 12 هدفا.