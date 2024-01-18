ويليامز وقدوس يقودان تشكيل غانا أمام مصر في أمم إفريقيا

أعلن الأيرلندي كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب غانا، التشكيل الرسمي لمواجهة المنتخب الوطني المصري، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

المنتخب الوطني يواجه غانا في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب فيليكس هوفوييت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في البطولة، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق 2-2.

وشهد تشكيل منتخب غانا عودة الثنائي محمد قدوس، نجم وست هام، وإنياكي ويليامز، مهاجم أتلتك بيلباو الإسباني.

ويدخل منتخب غانا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوا، ألكسندر دجيكو، محمد ساليسو وجيدوين مينساه.

خط الوسط: مجيد أشيميرو، محمد قدوس وساليس عبد الصمد.

الهجوم: أنطوان سيمنيو، إينياكي ويليامز وجوردان آيو.

فيم يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: لورنس أتي زيج، جوزيف ولاكوت، إيليشا أوسو، جوسيف باينتسيل، نيكولاس أبوكو، أندريه أيو، دانيال أمارتي، إدريسو بابا، عثمان بوكاري، أليدو سيدو، إيرنيست نواماه وجوناتان سواه.

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع موزمبيق، صاحبة المركز الثالث، فيما تتصدر كاب فيردي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على غانا 2-1.