اليونيسف: غزة المكان الأكثر خطرا وسوءا في العالم على حياة الأطفال

قال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تيد شيبان، إن قطاع غزة يعد «المكان الأكثر خطرا وسوءا في العالم اليوم على حياة الأطفال»، موضحا أن 70% من ضحايا الحرب على غزة من النساء والأطفال.

وسلط خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، الضوء على واقع المعاناة التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة بقصة الطفل إبراهيم، قائلا: «حين كنت بغزة الأسبوع الماضي قابلت الطفل إبراهيم، وبسبب عدم وجود مضادات حيوية وافتقاد القدرة على التخدير؛ اضطروا الأطباء إلى بتر يديه دون استخدام أي تخدير»، لافتا أن الطفل لا يزال يعاني من مشكلة في قلبه.

وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، قائلا إنه «لا يمكننا أن نرى هذه المشاهد والانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال تتكرر، يجب أن يعود الأطفال إلى منازلهم الآمنة ومدارسهم»، لافتا إلى سقوط 25 ألفا بالقطاع جراء الحرب.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى سقوط 30 ألف طفل منذ بداية النزاع في سوريا، فضلا كذلك عن معاناة السودان موضحا أن «أكبر عدد من الأطفال النازحين في العالم من السودان» وذلك جراء النزاع العسكري القائم بالبلاد منذ أكثر من عام.