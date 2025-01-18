بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من تربيض (تجهيز الصواريخ) وقصف موقع "زكيم" العسكري ومدينة "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، وذلك من قلب انتشار آليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأظهر المقطع عرضا لعدد من الصواريخ مصحوبة بصوت أحد قيادات السرايا الشهيد بهاء أبو العطا وهو يقول "هذا سلاحكم الذي سيكون معكم في المعركة وهو ما سينفعكم وينفع السرايا والإسلام.. بأيديكم سيكون النصر.. بدكم (لا بد أن) تتعبوا وتتحملوا".

تلت ذلك مشاهد لعدد من مقاتلي السرايا وهم يجهزون صواريخ ثم مشهد إطلاقها في سماء القطاع.

وجاءت هذه المشاهد عشية موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بتوقيت القدس المحتلة، والذي أعلنته وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق السبت، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وصدّقت حكومة بنيامين نتنياهو على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء.

وقد أعلنت الدوحة، مساء الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.

وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.