سوريا تحظر دخول الإسرائيليين والإيرانيين وبضائعهم

أعلنت هيئة المعابر والمنافذ السورية، منع دخول الأشخاص الإسرائيليين والإيرانيين إلى سوريا.

كما حظرت، في قرار معمم على جميع إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية، مساء أمس، دخول البضائع المُنْشَأَة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى الأراضي السورية.

أتى ذلك، بعدما أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد.

وأفاد مصدر في مطار دمشق، مشترطا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام، أنه «جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية»، وفق ما نقلت «فرانس برس».