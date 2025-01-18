بنك البركة مصر يواصل ريادته المصرفية الإسلامية وإنجازات نوعية في التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي

تبنى بنك البركة مصر أحد أبرز المؤسسات المالية العاملة فى السوق المصرفية الإسلامية فى مصر لأكثر من 40 عامًا العديد من الانشطة الداعمة للانشطة الاقتصادية والمصرفية؛ حيث أضاف البنك فى العام المنصرم 2024 العديد من الإنجازات إلى سجله الحافل، حيث واصل تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليصبح فى طليعة البنوك التى تلبّى احتياجات عملائها من خلال حلول مالية متطورة.

ومع استمراره فى تنفيذ خططه الاستراتيجية، لعب البنك دورًا بارزًا فى مجالات التحول الرقمى، المسئولية الاجتماعية، الشمول المالى، وتمويل المشاريع العقارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم بشكل فعال فى دعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز الاستدامة المالية.

فقد عمل «البركة» على تعزيز جهود التحول الرقمى من خلال تبنى أحدث التقنيات لتوفير تجربة مصرفية رقمية عصرية وسلسة، إذ أطلق بنك البركة مصر خدمة الموبايل البنكى للأفراد والشركات وذلك ضمن خطة ممتدة حتى 2025، ويعتبر البنك من بين الرواد فى هذا المجال، كونه من بين أول أربعة بنوك فى مصر التى أطلقت تطبيق الموبايل البنكى الخاص بالشركات، ساعيًا إلى البنك إلى الوصول إلى 50% من العملاء النشطين رقميًا بحلول عام 2027.

كما قام بتحديث خدمة الإنترنت البنكى من حيث تطوير الخدمات المقدمة وإضافة واجهة مستخدم جديدة، بهدف تحقيق تطور كامل فى الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات.

يعكف البنك على مواصلة استراتيجيته التوسعية الخاصة بشبكة ماكينات الصراف الآلى لتشمل خدمات المعاملات اللاتلامسية، بالإضافة إلى تأمينها بأحدث النظم العالمية، حيث يمتلك البنك حاليًا عدد 163 ماكينة صراف آلى منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويخطط البنك لإضافة عدد 100 ماكينة خلال عام 2025.

كما يعتزم البنك توسيع نطاق خدماته الرقمية لتعزيز هذا التحول الرقمى يإطلاق خدمات الـChatBot وWhatsApp for Business قريبًا، مما يضمن تجربة مصرفية سلسة وآمنة لعملائه.

وعمل البركة مصر خلال العامين الماضيين خطة إعادة هيكلة شبكة الفروع من حيث الانتشار وذلك بإضافة فروع جديدة فى المحافظات غير المغطاة والأكثر حيوية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء حيث عزز البنك مؤخرا تواجده بافتتاح أحدث فروعه بالمقطم والبحيرة وبنى سويف، مع خطط لإضافة 9 فروع جديدة حتى نهاية 2025.

وفيما يخص تحديث شبكة الفروع، فقد قام البنك بتطوير عدد 10 فروع خلال عام 2024، ويستهدف تطوير 9 خلال 2025. وأخيراً حدّث البنك خطته التوسعية الخاصة بالفروع لتضم فرعيين رقميين.

قدم بنك البركة مصر مجموعة من المنتجات المصرفية الجديدة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما فى ذلك مجموعة من البطاقات الائتمانية المتنوعة مثل بطاقة «تايتنيوم» الائتمانية وبطاقة «بلاتنيوم» الائتمانية، حيث توفر هذه البطاقات مزايا مرنة وقوة شرائية عالية للعملاء، مع تصميمات تلائم احتياجتهم وأسلوب حياتهم.

فيما يتعلق بالمنتجات الادخارية، أطلق البنك شهادة الادخار الثلاثية «إيليت»، التى تتيح للعملاء الحصول على عائد يصل إلى 22% سنويًا، يصرف شهريًا، مما يوفر خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن استثمار آمن مع عائد مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، طرح بنك البركة مصر حساب التوفير الشهرى بعائد يصل إلى 25% سنويًا، بالإضافة إلى الحساب الجارى الذى يقدم عائدًا تنافسيًا يصل إلى 22% سنويًا، مما يُسهم فى توفير حلول مصرفية متنوعة تلبى تطلعات العملاء المختلفة وتحقق أعلى استفادة من مدخراتهم.

وباعتباره أول بنك يطلق وثيقة تأمين بنكى دولارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تم إضافة منتج I-Relax USD إلى باقة منتجات التأمين البنكى طبقا للشريعة الإسلامية المتاحة فقط فى بنك البركة بالتعاون مع شركة جى أى جى حياة تكافل.

يعد الشمول المالى هو إحدى الركائز الأساسية التى يقوم عليها عمل بنك البركة، إيمانًا منه بأنه ليس مجرد وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادى، بل هو أيضًا أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة. ففى إطار اهتمامه بالشمول المالى يحرص البنك على المشاركة فى المبادرات المجتمعية وتنظيم فعاليات تستهدف تعزيز الوعى المالى وتمكين الفئات المستهدفة مع التركيز على النساء والشباب وذوى الهمم، حيث نظم البنك سلسلة من الندوات التثقيفية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى عدة محافظات (القاهرة، الجيزة، بنى سويف، والمنيا) وذلك من أجل تعزيز الوعى بدور المرأة فى الاقتصاد وتمكينها ماليًا.