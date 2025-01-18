 مونفيس: حلمي أكبر من الفوز ببطولة أستراليا - بوابة الشروق
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مونفيس: حلمي أكبر من الفوز ببطولة أستراليا

وكالات
نشر في: السبت 18 يناير 2025 - 3:35 م | آخر تحديث: السبت 18 يناير 2025 - 3:35 م

قال لاعب التنس الفرنسي جايل مونفيس، إنه يود أن يشكر الإسباني بدرو مارتينيز على المباراة التي لعبها معه في أوكلاند نيوزيلندا لأنها ساعدته في أمور كثيرة ذهنية وبدنية.

وقال مونفيس (38 عاما) عقب تخطي الإسباني تيلور فريتز في مؤتمر صحفي عقب انتصاره في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة: "أود أن أشكر بدرو دائما لأن هذه المباراة ساعدتني في أمور كثيرة ذهنية وبدنية. بعدئذ، حين تستمر في الفوز ببعض المباريات، يكون مستواك أعلى وتشعر بما يجب عليك فعله".

وأصبح مونفيس ثاني أكبر لاعب يصل إلى ثمن النهائي في ملبورن بارك بعد السويسري روجيه فيدرير.

وأشار مونفيس، الذي بدا سعيدا جدا في المؤتمر، إلى أن حلمه ليس الفوز بالبطولة، بل مساعدة الكثير من الأطفال وأن تكون صحته جيدة.

وقال اللاعب "أنا أتحلى بالأمانة. لا أحلم بالفوز بالبطولة. حلمي أكبر، ويتعلق بمساعدة الأطفال وأن أكون بصحة جيدة".


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