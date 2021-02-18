وزارة الرياضة تتدخل لإنهاء أزمة الأندية مع اتحاد الكرة بسبب مسحات كورونا

تدرس وزارة الشباب والرياضة تدخلها في الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة المشتعلة بين أندية الدوري الممتاز مع اتحاد الكرة، بسبب تكاليف المسحات الطبية لفيروس كورونا.

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، كانت قد أعلنت يوم الإثنين الماضي في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الجبلاية بالجزيرة، أن أندية الدوري هي التي تتحمل تكاليف المسحات الطبية للكشف عن كورونا وفقا للائحة المسابقات التي اعتمدتها الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 2020 – 2021.

وطالبت اللجنة الثلاثية من كل أندية الدوري، سداد 3 ملايين جنيه قيمة مصاريف المسحات الطبية التي تكفل اتحاد الكرة بتحملها في الموسم الماضي ومع انطلاق الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تتحمل وزارة الرياضة قيمة مصاريف المسحات الطبية لكورونا لكافة فرق الدوري، نظرًا لحجم الأعباء المالية التي تُصعب على الأندية تحمل قيمة تكاليف المسحات.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أشار خلال برنامجه الإذاعي اليوم الخميس أن اتحاد الكرة سيتراجع عن طلبه من الأندية بسداد 3 ملايين جنيه قيمة مسحات كورونا والتى خضعت لها الفرق منذ عودة النشاط الرياضى بالموسم الماضى، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة ستتحمل ثمن المسحات.