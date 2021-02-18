ارتفاع حجم الطلبيات في القطاع الصناعي في ألمانيا رغم أزمة كورونا

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تحسنت طلبيات القطاع الصناعي في ألمانيا في بداية العام الحالي رغم أزمة كورونا وفقا للبيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس.

وأفادت هذه البيانات بأن القطاع استطاع تعويض التراجع المؤقت الذي سجلته الطلبيات في ديسمبر الماضي.

وأوضح المكتب أن حجم الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفع (ارتفاعا حقيقيا) في فبراير الحالي بعد حساب زيادة الأسعار بنسبة 3ر0% مقارنة بيناير الماضي وبنسبة 6ر3% مقارنة بنفس الشهر من 2020 قبل أزمة كورونا.

وتلقت شركات القطاع طلبيات تتطلب نطاقا إنتاجيا بـ6ر6 شهر وهي مدة تزيد قليلا عن النطاق الإنتاجي الذي كان مطلوبا في نوفمبر الماضي (5ر6 شهر).

ويعكس النطاق الإنتاجي عدد الشهور التي يتعين فيها أن تعمل حركة الإنتاج في الشركات نظريا لتلبية الطلبيات الموجودة دون تلقي طلبيات جديدة.