الطقس الثلجي يعطل 4 ملايين برميل نفطي من الإنتاج الأمريكي

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس، حيث تسبب الطقس شديد البرودة الذي تسبب في تعطيل ما يقرب من 40% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في صدمة للإمدادات العالمية.

وارتفع خام برنت تسوية أبريل بنصف في المئة إلى 65ر64 دولار للبرميل، بعدما كان تجاوز 65 دولارا للبرميل، بدعم من تعطل الإمدادات في تكساس وآمال تعافي الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنصف بالمئة إلى 61.42 دولار للبرميل.

وتعطل إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا من النفط الأمريكي، حيث يواصل منتجو ومصافي النفط في تكساس الإغلاق بسبب الطقس المتجمد الذي تسبب في توقف عمل الآبار وأدى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.

وجاء الارتفاع مدعوما أيضا بتقديرات صدرت عن معهد البترول الأمريكي تفيد بتراجع مخزون النفط الخام بنحو ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها بشأن المخزونات في وقت لاحق من اليوم.