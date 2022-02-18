قال المطرب خالد عجاج، إن فترة دراسته كانت الأفضل في حياته، لأنه تعلم الموسيقى والغناء على يد معلمة تدعى «رابحة»، معقبًا: «كنت بحبها جدا وبحب أقعد معاها وهي تعزف آلة الأكورديون».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه أمير كرارة عبر فضائية «on e»، مساء الخميس، أن والدته هي الوحيدة في العائلة التي كانت تدعمه في صغري، موضحًا أن بدايته كانت من خلال الدندنة في المنزل.

وتابع: «كنت بدندن مع نفسي في مرة وجدتي سمعتني فنادت عليا وخلتني أقف وأقدم الأذان قدامها وقالتلي بعد كده تقف في البلكونة وتقول الأذان مع كل الفروض»، على حد قوله.

ولفت إلى أن والده كان صاحب استوديو تصوير، ولم يكن لديه ثقافة الغناء لأنه صعيدي، راويًا موقف بينهما: «فوجئت بوالدي في أحد الأفراح وكان هو اللي بيصور وأنا كنت قاعد ماسك الطبلة وحاطط السيجارة في بؤي.. ناداني وخدت علقة غير طبيعية عشان السجاير».