342 ألف فدان قمح منزرع هذا العام بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من الحصر النهائي للمحاصيل والخضر الشتوية موسم 2021 /2022.

وأضاف أن محصول القمح يعد أكبر مساحة منزرعة هذا العام، حيث وصلت المساحات المنزرعة هذا الموسم إلى 342094.21 فدان أي زاد بمعدل 88083.11 فدان عن العام الماضي، وأكبر مساحة منزرعة بالقمح هي منطقة العوينات بنحو 191439 فدانا، تليها منطقة الفرافرة حيث بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانا.

من جانبها، قالت نجلاء حسن السعداني، مدير إدارة الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالوادي الجديد، إن الزمام المنزرع زادت مساحته هذا العام عن العام السابق، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 617805.11 فدان بزيادة عن العام السابق بمقدار 109 آلاف فدان.

وأضافت أن إجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل بلغت 456380.9 فدان، وإجمالي المساحة المنزرعة من الخضر بلغت 78373 فدانا، وتصدر محصول البطاطس القائمة، حيث بلغت المساحة المنزرعة 70232 فدانا ومعظم المساحة بشرق العوينات حيث بلغ المنزرع بمحصول البطاطس بالعوينات 39878 فدانا.