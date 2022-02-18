قال شيت هانكس ابن الفنان الأمريكي الشهير توم هانكس والفنانة ريتا ويلسون في مقطع نشره على قناته الخاصة على اليوتيوب، إنه حصل على العديد من المميزات خلال نشأته لأنه ابن نجم مشهور، فهو فعل العديد من الأشياء التي لم يستطع فعلها الآخرين، مثل السفر حول العالم في طائرات خاصة، الجلوس في أفضل الفنادق، بحانب العديد من المميزات الأخرى التي تجعله شاكرا على ما حصل عليه.

أوضح شيت إنه على الرغم من هذه المميزات إلا أنه عانى من بعض المشكلات أولها أنه نشأ وكبر أمام أعين الجمهور، مشيرا إلى أن وضعه كان معقدا، فالشهرة من الممكن أن تؤذي أصحابها نفسيا، وهو كان مشهورا ليس لأنه فعل شيئا يستحق التقدير، بل لأنه كان ابن شخص مشهور، حسبما ذكر في موقع أس ويكلي.

تحدث شيت خلال الفيديو عن شعور زملاؤه بالغيرة منه بمجرد أن يتم التعرف عليه من قبل الآخرين لأن والده مشهور، موضحا أنه كان يشعر بأن هناك بعض الناس تنظر إليه بازدراء وكأنه ليس له قيمة سوى أنه ابن توم هانكس.

أكد شيت على أن الناس كانوا يطلقون عليه الأحكام قبل أن يتعرفوا على شخصيته، فهم كانوا يكرهونه دون حتى التحدث معه، مشيرا إلى أن هذه التصرفات جعلته يتصرف بعدائية لبعض الوقت، لأنه كان يشعر بالعداء من كل من يقابله.

يقول شيت في الفيديو: "كنت أفاجأ بنميمة الناس عني، فهم فعلوا معي العديد من الأشياء السيئة التي جعلتني أحاول ترهيب الآخرين لكي لا يخطئوا بحقي مرة أخرى، فتحولت مع الوقت لشخص دفاعي لا يثق بالآخرين، وكنت أتمنى لو نصحني أي شخص لكي لا أسلك طريق تدمير الذات".

وأضاف: "لم يكن لدي قدوة ذكورية خلال نشأتي، شخص يقول لي هؤلاء الأشخاص يغارون منك لكل الامتيازات التي حصلت عليها فلا تهتم بهم، كنت أتمنى لو أكون شخصا غير مشهور".