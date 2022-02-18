وليد سليمان يكشف حديثه مع الخطيب قبل قرار الاعتزال

كشف وليد سليمان، لاعب الأهلي، كواليس حديثه مع محمود الخطيب، رئيس النادي قبل قرار اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وكان وليد سليمان قد أعلن عقب مشاركته مع الأهلي في النسخة المنصرمة من بطولة كأس العالم للأندية اعتزاله للعب بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال وليد سليمان في حواره التلفزيوني مع قناة إم بي سي مصر: «لا أحد كان يعلم بذلك القرار إلا محمود الخطيب الذي اجتمعت معه قبل السفر لكأس العالم للأندية».

وأضاف: «تحدثت مع الخطيب قبل السفر ونصحني بالانتظار لحين العودة من البطولة وبعدها سيظهر قرار المدير الفني سواء باستمراري أو عدمه، بعدما شاركت مع الفريق وكنت مؤثر في البطولة رأيت أنه الوقت المناسب لأودع الجماهير».

وأكمل وليد سليمان: «كما رأيت أن الأهلي فاز بنتيجة تاريخية وكبيرة في المباراة الأخيرة أمام الهلال والاستاد كان ممتلئ بالجماهير ونحن لا نشاهد هذا الكم في المباريات، شعرت أنها إشارة باعلان اعتزالي».

وواصل: «الخطيب بعد المباراة قالي لي اعرف انك ستكلمني لكن لابد أن تكون مقتنع بالقرار وتشعر بالرضا تجاهه».

وأتم: «هناك من قال أني أصبحت لا أعرف أتدرب وكان الأهلي يعرف مقدار قدرة اللاعبين في التدريبات بـ "جي بي إس" وأكد أنني أسرع لاعب في الفريق».