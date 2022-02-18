تونس تعتزم فرض زيادات جديدة في أسعار المحروقات للمرة الثانية العام الجاري

قالت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الطاقة لتشمل المحروقات والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغط على كلفة الدعم.

وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح"، إن قرار الحكومة يأتي في ظل زيادة أسعار النفط العالمي التي وصلت إلى 96 دولارا للبرميل.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن زيادات في أسعار الوقود بدأ سريانها مطلع الشهر الجاري لنفس الأسباب.

وقالت وزارة الطاقة إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار (حوالي 2ر48 مليون دولار أمريكي) في العام، في وقت لا يغطي الانتاج الوطني للطاقة سوى 50 بالمئة من الاحتياجات.

وقالت الوزيرة إن الزيادات القادمة لن تشمل الغاز المنزلي.

وتواجه تونس ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية المقرضة من أجل الانطلاق في اصلاحات عاجلة لإنقاذ المالية العمومية ،ومن بينها مراجعة الدعم، لكن الحكومة أعلنت في وقت أنها ستتخذ هذه الخطوة بعد 2022.