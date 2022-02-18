التنمية المحلية: نلتقط صور التعديات بالأقمار الصناعية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، وحدات المتغيرات المكانية منتشرة في كل المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ هذه الوحدات تلتقط صور التعديات عبر الأقمار الصناعية بشكل دوري.

وأوضح أن أي تعدٍ يحدث على الأرض يظهر فورًا، ومن ثم تُبلَّغ المتابعة الموجودة في كل محافظة، مع جهاز التفتيش والمتابعة، وتتم الإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظات ووحدات إنفاذ القانون.

ولفت إلى أنّ هذه الجهود تُبذل خلال أيام العطلات أو الإجازة الأسبوعية أو الأعياد الرسمية، كاشفًا أن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات أسفرت حتى الآن عن إزالة 2074 حالة تعدٍ على مساحة 413 ألفًا و400 متر مربع، واسترداد 1306 فدادين بعد إزالة 306 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية.