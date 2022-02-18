ناجلسمان يرفض المبالغات بعد أسبوع صعب لبايرن ميونخ

رفض جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، المبالغة في تقدير موقف الفريق في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد مرور الفريق البافاري بأسبوع صعب، لكنه توقع الحصول على ثلاث نقاط من مواجهة جرويتر فورت يوم السبت المقبل على ملعبه.

وكان بايرن قد تعرض لخسارة قاسية 2 / 4 أمام بوخوم الاسبوع الماضي، كما أنه لم ينجح في تحقيق نتيجة أفضل من التعادل 1 / 1 مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "المزاج العام للفريق طبيعي بالنظر إلى عدم فوزنا في مباراتين متتاليتين".

وأضاف: "في النهاية فإن الأمر يتعلق بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وأبدى المدرب البالغ من العمر 34 عاما، والذي يتفوق فريقه على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بفارق ست نقاط، عدم قلقه مبديا تمسكه بطريقة لعب الفريق وإمكانية تقدمه في المراحل المقبلة.

وأكد ناجلسمان: "الشيء المهم هو أن لا ننحي كل شيء جانبا".

وتحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي كينجسلي كومان، والذي سجل هدف التعادل للفريق في مرمى سالزبورج، في مباراة فورت بسبب معاناته من مشكلة في ربلة الساق، فيما يعاني زميله سيرجي جنابري من إصابة عضلية.

وقد يعود جمال موسيالا، الذي تعافى من فيروس كورونا، إلى القائمة، فيما يستمر غياب كل من الحارس مانويل نوير وليون جوريتزكا وألفونسو دايفز.