القوات الروسية تسيطر على منطقة داتشي شمالي مدينة أوغليدار

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، سيطرة القوات الروسية على شمال مدينة أوغليدار، ما يسمح بقطع الإمدادات للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت.



وقال بوشيلين: «في اتجاه أوغليدار، لا يزال الوضع صعبا، نظرا لاستمرار أوكرانيا في نقل الاحتياطيات، بكميات كبيرة، وبغض النظر عن الخسائر، تحشد سلطات كييف جميع القوى البشرية وليس فقط العسكريين من القوات الأوكرانية».



وأضاف: «يمكننا الآن أن نقول إن تلك الأكواخ الموجودة في الجزء الشمالي من أوغليدار، وما إلى ذلك تخضع لسيطرة قواتنا، لكن حتى الآن لا يوجد أعمال قتالية في المدينة نفسها».



وأكد بوشلين، أن هناك العديد من المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية في محيط أوغليدار، لكن القوات الروسية تتحرك إلى الأمام.



وتقع مدينة أوغليدار جنوب غرب دونيتسك، وأشارت سلطات دونيتسك، إلى أن المدينة مركز لوجيستي مهم، وستؤدي السيطرة عليها إلى فتح فرص لمهاجمة المواقع الأوكرانية في عدة اتجاهات، وستسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي.



ووفقًا لروسيا، فر ضباط وجنود اللواء رقم 72 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن سرقوا مركبات MaxxPro وVAB المدرعة التي بقيت في المدينة، وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.