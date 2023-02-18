اتجاه بمجلس الاحتياط الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة للحد من التضخم

قال مسؤولان بمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" إنه يجب أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، مع دعوة أحدهما إلى ضرورة أن تستمر في التحرك بوتيرة تدريجية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، قال توماس باركين رئيس فرع المجلس في ريتشموند للصحفيين اليوم الجمعة في روسلين بولاية فيرجينيا: "أُفضِل مسار 25 نقطة أساس.. إنه يعطينا المرونة للاستجابة" للبيانات بمجرد وصولها، مضيفا أنه أيد الخطوة في أحدث اجتماع لتحديد السياسة النقدية.

وقال المحافظ مايكل بومان، متحدثا في فعالية منفصلة في ناشفيل بولاية تينيسي إنه "يتعين علينا أن نستمر في رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى أن نبدأ في رؤية الكثير من التقدم" بشأن خفض التضخم.

والمحافظان هما أحدث صناع السياسة الذين يحذرون من أن مجلس الاحتياط لم ينته بعد من أشد حملاته النقدية تقييدا خلال جيل، عقب تصريحات لزملائهما حذروا من أن أسعار الفائدة قد تكون في حاجة للارتفاع أكثر مما كان يعتقد من قبل.

