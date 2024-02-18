نفى المخرج عمرو عرفة، ما ادعاه البعض أن مسلسل "مليحة" الذي يصوره حاليا للعرض في موسم رمضان المقبل مقتبس من الفيلم الهندي باجرانجي بهايجان.

وكتب "عرفة"، عبر حسابه بموقع إكس: "مش مقتبس من أي عمل لأنه قصة حقيقية، ولا يشبه حتى باجرانجي من أي جهة".

جدير بالذكر أن مسلسل " مليحة" هو من تأليف رشا عزت الجزار، ويتناول القضية الفلسطينية من خلال قصة حقيقية، وتدور الأحداث في 15 حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد دياب، وأمير المصري، وميرفت أمين، وحنان سليمان وأشرف زكي ، وغيرهم.

وأما الفيلم الهندي باجرانغي بهايجان تدور قصته حول الطفلة الباكستانية البكماء المسلمة "شاهدة" التي تضيع في الهند، ويجدها شاب هندوسي طيب فيعيدها لأهلها بعد مغامرات عديدة، وهو بطولة سلمان خان وكارينا كابور.

https://x.com/AArafa/status/1759121705685975072?s=20