بوتين: الوضع في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على المقابلة التي أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن الوضع حول أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا، في حين أن الغرب لا يهتم كثيرا.

وأدلى بوتين، بهذه التصريحات في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين، إنه من المهم أن نوضح للمشاهدين الروس والأجانب مدى الأهمية التي توليها روسيا "لكل ما يحدث في الاتجاه الأوكراني".

وأضاف بوتين: "بالنسبة لهم (الغرب) يتعلق الأمر بتحسين موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بمصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت أردت من الأشخاص الذين يستمعون إلى هذه [المقابلة مع كارلسون] أن يدركوا ذلك الأمر".

وقال بوتين: "ليس لي أن أحكم بما إذا كان ذلك قد حقق الهدف أم لا".

وأجرى كارلسون المقابلة مع الرئيس الروسي، في موسكو يوم الثلاثاء الماضي.

وتم نشر المقابلة على الموقع الإلكتروني لكارلسون ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.