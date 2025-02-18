ارتفاع أسعار الذهب العالمي بعد تراجعها الشديد يوم الجمعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهلت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بارتفاع بسيط بعد تراجعها الشديد يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت أسعار العقود الفورية يوم الجمعة بنسبة 6ر1% في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة (تسليم أبريل المقبل) بنسبة 5ر1%. وجاء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم رغم ارتفاع العائد على السندات الأمريكية والدولار.

وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية بمقدار 34ر0 نقطة مئوية، كما ارتفع العائد على سندات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم.

وارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 11ر0% إلى 83ر106 نقطة.

وارتفع سعر الذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 32ر0% إلى 10ر2910 دولار للأوقية مقابل 70ر2900 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر العقود الفورية بنسبة 51ر0% إلى 79ر2897 دولار للأوقية.