واشنطن وموسكو تتفقان على تشكيل مجموعات تفاوضية لتسوية النزاع في أوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين الروسي والأمريكي اتفقا خلال محادثات في الرياض، على تشكيل فرق تفاوض للعمل على تسوية النزاع في أوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى إنشاء آلية تشاورية لإزالة «العوامل المثيرة للقلق» في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على التعاون المستقبلي في القضايا ذات الاهتمام الجيوسياسي المشترك، إضافة إلى التعاون المستقبلي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال إن «الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على توسيع التعاون في القضايا الجيوسياسية بعد حل الأزمة في أوكرانيا».

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسئولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، كانت «إيجابية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال أوشاكوف، ردا على سؤال حول سير المفاوضات في الرياض: «ليست سيئة في رأيي جيدة».

وأشار إلى أن «الجانبين اتفقا على أخذ مصالح بعضهم البعض في الاعتبار».