محافظ شمال سيناء: قلصنا عدد الإزالات في مخطط تطوير العريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الامتداد الطبيعي لمدينة العريش هو الغرب، وسيتم إنشاء مدينة العريش الجديدة في هذا الاتجاه.

وأضاف شوشة، في لقاءه الإسبوعي مع إذاعة شمال سيناء، أن سوق الجملة بالعريش يمثل نقلة حضارية كبيرة لتداول السلع بأسعار مناسبة، ودون وجود هالك وهناك جهاز تنفيذي يدير السوق للتسهيل على التجار.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن عملية التطوير بهدف فتح شرايين مدينة العريش، وهو هدف رئيسي لخدمة مواطنيها وحاولنا تقليل الأضرار قدر المستطاع، وتم إجراء تعديلات لتلافي إزالة ٢٢٨ بيتًا وتم الوصول إلى أقل ضرر ممكن على الأهالي ليصل إلى ٥٠ بيتًا وهناك لجنة هندسية تدرس البدائل بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالهيئة الهندسية، وما يجري حلول رئيسية دائمة وليست حلول مرورية.

وأشار إلى أن الشرط الرئيسي للتقدم للتصالح مهندس مسجل بالنقابة ولا يشترط استشاري، و لن نترك أي مواطن يقيم في الشارع ولكن نحن نوفر أماكن الإقامة المؤقتة فقط لحين تجديد المساكن الآيلة للسقوط.

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه جارِ حاليًا الأعداد لإنشاء مدفن صحي غرب مدينة العريش؛ لحل مشكلة القمامة وإعادة تدويرها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وتدريب العاملين في هذا المجال.

وحول اهتمام المحافظة ببقية المراكز، أكد المحافظ، توزيع ١٠٠٠٠ شتلة زيتون في بئر العبد، وسيتم قريبًا صرف التعويضات للمواطنين المضارة منازلهم بقرى المثلث الأخضر.

وأضاف: "ندرس فتح محطة وقود الشيخ زويد قريبًا قبل شهر رمضان".

وحول القضايا الصحية، قال المحافظ إن هناك حملة ثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وادعوا المواطنين لتطعيم أولادهم فيها وهناك ٣٤٩ فريقًا لخدمة أهالينا في هذا الإطار.

وبين أنه تم تسجيل ٢٣ مواطنًا؛ للحصول على تطعيم كورونا، وتم إعطاء اللقاح لـ٦٣ مواطنًا بالجرعة الأولى، وهناك مكتب للتسجيل بمستشفى العريش العام.