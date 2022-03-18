محكمة في بيرو توافق على إطلاق سراح الرئيس الأسبق فوجيموري

من المقرر إطلاق سراح الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري قبل 10 سنوات من انتهاء مدة سجنه بعد إدانته في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووافقت المحكمة الدستورية في بيرو يوم الخميس على طلب بإبطال إلغاء العفو الممنوح لفوجيموري، ما يعني أن العفو يعود إلى حيز التنفيذ.

وكان رئيس بيرو في ذلك الوقت بيدرو بابلو كوشينسكي قد أصدر عفوا عن الرئيس الاسبق للبلاد في عيد الميلاد" الكريسماس" عام 2017 لأسباب إنسانية بسبب اعتلال صحته. وقضت المحكمة العليا في بيرو بعدم دستورية القرار وألغت العفو في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وكان فوجيموري ،83 عاما، يقضي عقوبة السجن 25 عاما بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وخلال فترة رئاسة فوجيموري في الفترة من 1990 إلى 2000 ، كانت قواته الأمنية تقمع بصرامة التيار اليساري وما يزعم أنها قوات تخريبية، كما تم تجريد البرلمان من سلطاته.