المفوضية الأوروبية تعلن مبادئ دعم الأعضاء في توجيه الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن المبادئ التوجيهية التشغيلية لدعم الدول الأعضاء في تطبيق توجيه الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين، بما يُتيح لهم وضعًا قانونيًا في الإقامة بأوروبا والتمتع بالعمل والتعليم والرعاية الصحية.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا فروا من البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصفهم من الأطفال.

واستجابةً لهذا الوضع غير المسبوق، وافق الاتحاد الأوروبي في وقت قياسي على تفعيل توجيه الحماية المؤقتة لمساعدة الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، وأصبح التوجيه ساريًا على الفور في 4 مارس وهو يوفر الآن حماية فورية ووضعًا قانونيًا واضحًا لملايين الأشخاص.

وأضاف البيان أن "المفوضية قدمت اليوم المبادئ التوجيهية التشغيلية لدعم الدول الأعضاء في تطبيق التوجيه، بما يساعد أولئك الذين يصلون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في الحصول على مستوى ثابت وفعال من الحقوق".

وقالت نائبة رئيس المفوضية في شئون الحياة الأوروبية، مارجريتيس شيناس: "يُترجَم القرار غير المسبوق بشأن منح الحماية الفورية لجميع أولئك الذين يعتبرون أوكرانيا وطنهم، إلى واقع عملي، وللمساعدة في جعل هذه العملية سلسة قدر الإمكان، تدعم المفوضية الدول الأعضاء بالتوجيه العملي لضمان قدرة الأشخاص على التحرك في جميع أنحاء الاتحاد دون عوائق، ونوضح أنه يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على تأشيرات لمدة 15 يومًا على الحدود وأنه في أي حال لا ينبغي تغريم شركات النقل على نقلهم دون وثائق، كما أن أحد أكبر المخاوف الآن هو عدد الأطفال الذين يصلون غير مصحوبين بذويهم ويحتاجون إلى التسجيل والحصول على رعاية متخصصة".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "في غضون أيام، عبر 3 ملايين شخص إلى الاتحاد الأوروبي وقد كان مستوى التضامن هائلاً ورد فعل السلطات مثير للإعجاب؛ لكن توجد تحديات حقيقية لضمان عدم إغراق الأنظمة الوطنية وأن يتمتع الناس بالحماية التي يستحقونها، بناءً على أسئلة الدول الأعضاء، نقترح الإرشادات التشغيلية التي سنقوم بتحديثها بانتظام للتأكد من أن المفوضية تدعم الدول الأعضاء في كل خطواتها لدعم اللاجئين الأوكرانيين".

وشملت المبادئ الإرشادية: توضيح من يحق له الحماية المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال الأشخاص الذين استفادوا من الحماية الدولية أو حماية وطنية مكافئة في أوكرانيا قبل 24 فبراير والذين نزحوا من أوكرانيا في أو بعد 24 فبراير، وكذلك أفراد أسرهم؛ وتعريف "الحماية الكافية" بموجب القانون الوطني الذي يعتبر بديلاً محتملاً للحماية المؤقتة التي قد تقدمها الدول الأعضاء ولا يجب أن يكون متطابقًا، لكن يجب أن يحترم ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وروح توجيه الحماية المؤقتة، كما يجب ضمان احترام كرامة الإنسان وبالتالي مستوى معيشي كريم بالنسبة للجميع.

وتتضمن المبادئ التوجيهية فصلاً مخصصًا للأطفال؛ حيث يجب تعيين الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم على الفور مع الوصي القانوني أو التمثيل المناسب. كما تنسق المفوضية جهود إعادة التوطين لنقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمراهقين إلى دول أعضاء أخرى.

ويجب أن يتمتع جميع الأطفال الفارين من الحرب، بغض النظر عن وضعهم، بالحماية الكاملة والوصول السريع إلى حقوقهم الخاصة (بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدة النفسية والاجتماعية)، بحسب بيان المفوضية.