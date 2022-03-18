مستشار زيلينسكي ينتقد تصريحات المستشار الألماني بشأن روسيا

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وجه ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتقادات للمستشار الألماني أولاف شولتس بسبب تصريحاته التي تخلي مسؤولية الشعب الروسي عن الحرب في أوكرانيا.

وكتب بودولياك على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" اليوم الجمعة إن شولتس يريد بذلك فقط تبرير تردده.

وكان شولتس حذر ليلة الخميس/الجمعة من المساواة بين روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، وقال: " ليس المواطنون الروس من اتخذوا هذا القرار الكارثي بغزو أوكرانيا. هذه حرب بوتين".

كتب بودولياك أن هذا التمييز ينتشر في أوروبا ولكنه خطأ، مضيفا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد غالبية الشعب الروسي للحرب، وبذلك قتل الأوكرانيين.

تجدر الإشارة إلى أن بودولياك مسؤول عن الإدلاء ببيانات السياسة الخارجية لمكتب الرئاسة الأوكراني، والإعلان أيضا عن معلومات حول المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو.

وفي خطاب عبر الفيديو بُث في البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس الخميس، طلب الرئيس الأوكراني من شولتس مزيدا من الدعم لأوكرانيا.