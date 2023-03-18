مئات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون ضد التعديلات القضائية

خرج مئات الآلاف من الإسرائيلين مساء اليوم السبت إلى الشوارع، في حوالي 120 مركزا مختلفا في جميع المناطق، احتجاجا على "الإصلاحات القضائية".

وأفادت قناة "آي.24" الإسرائيلية بأن مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 120 مركزا مختلفا فيما تقام المظاهرة الكبيرة في شارع كابلان في تل أبيب كل أسبوع تقريبا.

كما انطلقت في حيفا مسيرة من مركز الكرمل الى مركز البلدة.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "بدون دستور لا حل وسط"، وهتفوا "ديمقراطية" و"أين كنت في حوارة؟" و"إسرائيل ليست إيران".

وارتدى بعض المتظاهرين بدلات سجناء وظهروا مقيدي اليدين، مع قناع وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة للمطالبة بسجنه.

من جهتها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان قائلة: "خرجت مظاهرة بالقرب من مفرق كركور، قام خلالها المتظاهرون بإغلاق المدخل والمخرج باتجاه كركور، وكذلك طريق 65، وهو ما يشكل خطرا ملموسا على مستخدمي الطريق والمتظاهرين أنفسهم"، لافتة إلى أن "شرطة إسرائيل ستواصل السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام بما يتعارض مع القانون".

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفضت حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.