البلشي ردًا على تهئئة خالد ميري: خُضنا منافسة شريفة وعادلة

وجه نقيب الصحفيين الجديد خالد البلشي، رسالة شكر للكاتب الصحفي خالد ميري عقب تهنئة الأخير له بعد فوزه في انتخابات نقابة الصحفيين.

وقال البلشي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، للكاتب الصحفي خالد ميري : "شكرا جزيلا للزميل العزيز خالد ميري.. خضنا منافسة شريفة وعادلة"، مضيفا: "نبقى زملاء أعزاء تجمعنا نقابة واحدة".

وكان "ميري"، قد هنأ البلشي، لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "خالص التهانى للزميل خالد البلشى بفوزه بمقعد نقيب الصحفيين.. وتمنياتى القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح وتحقيق كل ما يتمنوه".



وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بعدد أصوات 2443 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.











