مقتل شاب بسبب خلافات عائلية في الفيوم

لقي شخص مصرعه عن طريق طعنه عدة مرات بسكين، بسبب خلافات عائلية حتى سقط جثة هامدة في الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل

انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي وبقيادة المقدم أحمد السوهاجي رئيس المباحث .

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين 3 أشخاص وشاب يدعى أدهم .م 29 سنة بسبب خلافات عائلية بينهما «النسب» فتطورت إلى مشاجرة وسقط على أثرها الثاني جثة هامدة طعناً بسكين ،تم ضبط المتهمين الثلاثة ،ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاه