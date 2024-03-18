نابولي يخطف التعادل من إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي

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فرض نابولي التعادل على مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 1/1 في قمة الجولة 29 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 43.

وخطف نابولي التعادل بهدف في الدقيقة 82.

كسر هذا التعادل سلسلة من الانتصارات المتتالية لفريق إنتر ميلان، لكنه بقى في الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، ميلان.

أما نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي ،فتعادل للجولة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، فاز ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 / 1، وروما على ساسولو 1 / صفر، بينما تعادل يوفنتوس مع جنوة بدون أهداف.

وتأجلت مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا لأجل غير مسمى بعد إصابة المدير الإداري لنادي فيورنتينا بأزمة قلبية، ونقله إلى المستشفى.