رئيس الموساد في قطر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار والرهائن

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بدأت في قطر، اليوم الاثنين، مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن.

والتقى رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد برنياع، مع وسطاء في الإمارة ، حسبما أفادت محطة التلفزيون الإسرائيلية "إم 12".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، سمح بمغادرة وفد برئاسة برنياع إلى الدولة الخليجية مساء أمس الأحد.

ويحاول وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات المتوقفة مؤخرا بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، قدمت في وقت سابق اقتراحا جديدا للوسطاء. وفيه لم تعد حماس تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب قبل تبادل أول دفعة من المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفقا للاقتراح، فإن حماس ستجعل فقط وقف الأعمال العدائية من جانب إسرائيل شرطا أساسيا للمرحلة الثانية من إطلاق سراح المحتجزين.

وهكذا اقتربت حماس من مضمون الخطة متعددة المراحل التي قدمها الوسطاء قبل بضعة أسابيع وقبلتها إسرائيل.

والآن بعد أن غيرت حماس موقفها، أصبحت إسرائيل مستعدة للمشاركة في محادثات الوساطة غير المباشرة في قطر لأول مرة منذ أسبوعين، وفقا لموقع يديعوت أحرونوت. ولا تجري إسرائيل وحماس مفاوضات بشكل مباشر.

ورغم أن إسرائيل وحماس لا تتفاوضان بشكل مباشر، فإن إسرائيل تواصل الحديث عن أن مطالب حماس "غير واقعية".

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات أسبوعين على الأقل.

يشار إلى أنه خلال وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 محتجزين. ووفقا للحكومة الإسرائيلية، لا يزال حوالي 100 محتجز على قيد الحياة.