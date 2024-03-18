وجهت الفنانة نجوى فؤاد، سؤال عتاب للمنتج محمد السبكي، وذلك بعد المشاركة في عدد من الأدوار القليلة في فيلم "حلاوة روح"، مشددة على أن السبكي تواصل معها عن مشاركتها في الفيلم ولم يحدد لها عدد المشاهد وأكد لها أن هناك مشاهد أخرى سيتم تصويرها.



وأوضحت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها شاركت في الفيلم ولم تأتي لها المشاهد، مضيفة: "طلبت فلوس أداني 5 آلاف جنيه"، مشددة على أنها حزينة من هذا التصرف، قائلة: "لو بعتلي بوكية ورد كان أحسن".



وأشار إلى ان هذا الأجر لم يغطي مشاهد الفيلم، موضحًا أنه كان لابد من البداية أن يتفق معها على هذا الدور أو أنها تشارك في دور شرف بدل من هذا الدور البسيط جدًا.