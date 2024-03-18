القنصلية الروسية بالإسكندرية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات بلادهم

استقبلت القنصلية العامة الروسية في الإسكندرية، اليوم الأحد، أعضاء الجالية الروسية المقيمين بالإسكندرية والمدن المجاورة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية التي تجرى على مدار 3 أيام.

وكان في استقبال الناخبين، القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية "كارين فاسيليان"؛ وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة الروسية بالقاهرة.

وأوضح مصدر دبلوماسي أنه جرى افتتاح لجنة الاقتراع رقم "8082" بمقر القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية، حيث تتاح للمواطنين الروس فرصة التصويت لانتخاب رئيس روسيا الاتحادية.

وأشار إلى أنه جرى سابقًا تنظيم التصويت الميداني المبكر للمواطنين الروس من فريق محطة الضبعة النووية، كما يمكن لجميع الناخبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة فيه التصويت اليوم في القنصلية العامة.

ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء اليوم، مع ضرورة التواجد بجواز السفر الروسي لإتمام عملية الاقتراع، ويحق لكل مواطن روسى تجاوز عمره 18 عاما متواجد بالإسكندرية أو المدن القريبة منها الإدلاء بصوته داخل القنصلية .

ويتنافس على المنصب 4 مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق هم الرئيس الروسي المنتهية ولايته "فلاديمير بوتين" المرشح المستقل؛ و"ليونيد سلوتسكي" مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، "نيكولاي خاريتونوف" مرشح الحزب الشيوعي، "فلاديسلاف دافانكوف" مرشح حزب الشعب الجديد.