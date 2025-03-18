بيرو تعلن حالة الطوارئ وتنشر الجيش مع تصاعد أعمال العنف في العاصمة

أعلنت رئيسة بيرو حالة الطوارئ في العاصمة ليما يوم الاثنين وأمرت بنشر جنود لمساعدة الشرطة في التصدي لتصاعد أعمال العنف، وسط موجة من الغضب العارم بعد يوم من مقتل مغني شعبي.

ونشرت حكومة الرئيسة دينا بولوارتي مرسومًا قالت فيه إن حالة الطوارئ ستستمر 30 يومًا، وستقوم السلطات بتقييد بعض الحقوق، بما في ذلك حرية التجمع والتنقل. وهذا يعني أنه سيكون بإمكان الشرطة والجيش اعتقال الأشخاص دون أمر قضائي.

شهدت بيرو زيادة في عمليات القتل والابتزاز العنيف والهجمات على الأماكن العامة في الأشهر الأخيرة. وأبلغت الشرطة عن 459 حالة قتل في الفترة من 1 يناير إلى 16 مارس، و1,909 بلاغات ابتزاز في يناير وحده. لكن الغضب بلغ ذروته بعد مقتل بول فلوريس، المغني الرئيسي لفرقة كومبيا أرمونيا 10، البالغ من العمر 39 عامًا، يوم الأحد.

وفي المجلس التشريعى "الكونجرس"، طلب نواب المعارضة التصويت على حجب الثقة عن وزير الداخلية خوان خوسيه سانتيفانيز بسبب ما يقولون إنه عدم وجود خطة لمكافحة العنف المتزايد. ومن المتوقع مناقشة التصويت في الجلسة العامة للمجلس التشريعى لبيرو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قُتل فلوريس بالرصاص في وقت مبكر من يوم الأحد عندما هاجم مسلحون الحافلة التي كان يستقلها هو وزملاؤه في الفرقة بعد حفل موسيقي في ليما.

ولم يكن الهجوم على المغني الشهير هو الحدث العنيف الوحيد خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي يوم السبت، انفجر جسم غريب في مطعم في العاصمة، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل.

وكانت حكومة بولوارتي قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في محاولة لوقف أعمال العنف في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر.