عائلات المحتجزين الإسرائيليين تتهم حكومة نتنياهو بالتخلي عنهم بعد استئناف الحرب على غزة

اتهمت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بالتخلي عنهم، عقب استئناف الحرب على غزة فجر الثلاثاء، ما أنهى وقفاً هشاً للنار امتد منذ 19 يناير الماضي، وسط جمود محادثات تمديد الهدنة، والدخول في المرحلة التالية من الاتفاق.

واتهم بيان لهيئة عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية "باختيار التضحية بحياتهم".

وأضاف البيان "تحققت أعظم مخاوف العائلات والرهائن والمواطنين الإسرائيليين. نشعر بالرعب، والغضب، والخوف، من التحطيم المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من أسر حماس"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف المنتدى: "العودة إلى القتال قبل عودة آخر محتجز ستكلفنا 59 محتجزاً لا يزالون في غزة، والذين لا يزال من الممكن إنقاذهم وإعادتهم.. البيان الذي يفيد بأن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الرهائن هو تضليل كامل لأن الضغط العسكري يُعرّض الرهائن والجنود للخطر".

وكانت حركة "حماس"، قد قالت في بيان صحفي، إن نتنياهو وحكومته قررا "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أنهم "يعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول"، ويستأنفون "العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل" في القطاع.

وطالبت الحركة الوسطاء بتحميل نتنياهو وإسرائيل "المسئولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى أكثر من 254 شهيدا، وعشرات المصابين والمفقودين.

وأكدت مصادر صحية، وصول مستشفيات قطاع غزة 254 شهيدا وأكثر من 440 إصابة، بينها إصابات خطيرة جداً، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول في حركة حماس الفلسطينية رفض الكشف عن هويته، بأن أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قتل وأصيب آخران فجر اليوم الثلاثاء.