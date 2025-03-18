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عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» وبطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكئوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، اجتماعا تنسيقيا مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف نادي الأهلي البطولة خلال الفترة من 11 إلى 25 مايو المقبل.

وأكد خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، ومدير البطولة، عقب الاجتماع أنه تلقى فاكسا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، يؤكد فيه على أسماء الفرق المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي للرجال والسيدات.

ستقام بطولة السوبر الأفريقي خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو المقبل، حيث يشارك في بطولة السوبر للرجال أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

فيما سيشارك في بطولة السوبر للسيدات أندية الأهلي وأول أغسطس وبترو أتلتيكو «الأنجوليين» والجمعية النسائية الرياضية بالساحل «تونس».

وأضاف العوضي أن بطولة الأندية الأفريقية للأندية أبطال الكئوس «رجال وسيدات» سوف تقام منافساتها خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل، بمشاركة ما يقرب من 26 فريقا.