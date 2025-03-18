جيش الاحتلال يشن هجوما جديدا على قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش والشاباك تهاجم في هذه الأثناء أهدافًا - زعم أنها لحركة حماس - في قطاع غزة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «الجيش والشاباك يواصل شن غارات في أنحاء قطاع غزة؛ لضرب أهداف تابعة لحماس والجهاد الإسلامي».

وزعم أن «من بين الأهداف المستهدفة في الساعات الماضية، نقاط إطلاق ووسائل قتالية وبنى عسكرية أخرى كانت تستخدمها حماس؛ لتخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية، وشكلت تهديدًا على قوات الجيش والإسرائيليين».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.